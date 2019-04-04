» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو

04 أبريل 2019 - 01:39 م

أعلنت حكومة بوركينا فاسو، اليوم الخميس، أن أكثر من 60 شخصًا قتلوا في هجمات إرهابية واشتباكات طائفية في شمال البلاد خلال الأيام الماضية.





وقال وزير الشئون الإقليمية، سيمون ساوادوجو، في التليفزيون الوطني، في وقت متأخر من أمس الأربعاء، إن مسلحين مشتبه بهم قاموا باختطاف تسعة أشخاص في المنطقة.







وأضاف، دون تقديم تفاصيل: "الإرهابيون قتلوا 32 شخصا، في حين لقى 30 آخرون حتفهم خلال اشتباكات طائفية".





وأدان الرئيس، روش مارك كريستيان كابوري، أعمال العنف، ودعا للتحلي بالهدوء والسلامة في هذه المنطقة المتاخمة لمالي والنيجر.





ويشار إلى أن شمال بوركينا فاسو يعد ملاذا للمتشددين الإسلاميين من دول غرب إفريقيا، ومنها مالي والنيجر.





