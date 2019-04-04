"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

04 أبريل 2019 - 01:43 م

حصد اللاعب الدولي ساديو ماني نجم منتخب السنغال المحترف بين صفوف ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في الفريق عن شهر مارس الماضي.





وحصل ساديو مانى على أغلبية أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء الذى طرحه نادي ليفربول عبر موقعه الرسمى لاختيار أفضل لاعب عن شهر مارس الماضى.





ونجح نادى ليفربول فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بملعب "آنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز "البريميرليج"، بعدما تغلب على توتنهام بهدفين مقابل هدف واحد فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى ضمن منافسات الجولة الـ32 من عمر المسابقة.





ولم يتذوق ليفربول مرارة الهزيمة فى آخر 37 مباراة بملعب "آنفيلد" فى مسابقة الدورى الإنجليزى، علماً بأن تشيلسى هو أكثر الفرق نجاحاً فى الحفاظ على سجله الخالى من الهزائم بملعبه فى تاريخ البطولة.





وكان ليفربول هو المبادر بالتسجيل عن طريق روبرتو فيرمينو، قبل أن ينجح لوكاس مورا فى إدراك التعادل لفريق توتنهام، وساهم محمد صلاح فى هدف ليفربول الثانى، بعدما حول مدافع توتنهام، توبى الديرفيريلد كرة صلاح الرأسية التى تصدى لها الحارس، هدفا فى مرمى "السبيرز".



