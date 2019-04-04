تفاصيل مثيرة عن صفقة الجندي الإسرائيلي

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"عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفنه".. بهذه العبارة كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في موسكو عن أن الجيشين الروسي والسوري عثرا على جثة الجندي الإسرائيلي المفقود منذ حرب لبنان عام 1982.

وأضاف بوتين: "عثر جيشنا مع شركائنا السوريين على مكان دفنه"، متحدثاً عن الجندي الاسرائيلي زاكاري بوميل. مضيفا: "نحن سعداء للغاية لأنه سيحظى بالتشريف العسكري الذي يستحق في وطنه"، مضيفاً أن روسيا سترسل الرفات إلى إسرائيل.

وكانت طائرة تابعة لشركة "إلعال" الإسرائيلية في مطار بن غوريون في تل أبيب، قد هبطت قبل 4 أيام، تحمل رفات جندي إسرائيلي مفقود منذ العام 1982، خلال اجتياح إسرائيل للبنان..

وفي الوقت الذي أعلن فيه الجيش الإسرائيلي عن استعادة رفات الجندي زاكاري بوميل تمت عبر عملية عسكرية أطلق عليها اسم "زمار نوغا" (مغني حزن)، تحدثت تقارير عن دولة ثالثة تولت الوساطة لإتمام صفقة الجندي الذي قتل مع 20 جنديا إسرائيليا في عام 1982.

يذكر أن  بوميل كان أحد 6 جنود إسرائيليين فقدوا في 11 يونيو 1982، في معركة السلطان يعقوب مع الجيش السوري في البقاع اللبناني.

وتمكنت إسرائيل عقب المعركة من استعادة جنديين أسيرين، وعثر على جثة جندي ثالث مفقود في عامي 1984 و1985، في حين لا يزال جنديان في عداد المفقودين، هما زفي فيلدمان ويهودا كاتز.

وأكد الجيش الإسرائيلي أنه تم نقل رفات بوميل على متن طائرة تابعة لشركة "إلعال" عبر دولة ثالثة، لم يذكر اسمها، في عملية أشرفت عليها وكالات الاستخبارات الإسرائيلية "الموساد"، وليس ضمن صفقة مع دول أخرى.

وبحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فإنه نقل عن أنور رجا، المسؤول في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة، قوله : "إن جثة الجندي عثر عليها في مقبرة في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين قرب دمشق، وتم تهريبها إلى تركيا ثم نقلت إلى إسرائيل".

بينما نقلت القناة الثالثة عشر التلفزيونية الإسرائيلية، عن مسؤول إسرائيلي قوله : "إن روسيا ساعدت إسرائيل على تحديد موقع جثة بوميل واستعادتها، لكن مكتب رئيس الحكومة رفض التعليق على هذه المعلومات".

وكانت "هآرتس" قد نقلت عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الميجور جنرال إيغور كوناشينكوف في سبتمبر 2018 قوله:  "إن القوات الروسية في سوريا تساعد في عملية بحث خاصة عن رفات الجنود الإسرائيليين الذين فقدوا في معارك سابقة".

وأضاف أن القوات الروسية تعرضت لنيران من مسلحي تنظيم داعش أثناء البحث عن الجثة ضمن الإحداثيات التي قدمتها لها إسرائيل، منوها أن ضابطا روسيا أصيب في هذه العملية.

كما سلمت روسيا إسرائيل في عام 2016، واحدة من دبابتين إسرائيليتين كانتا جزءا من معركة السلطان يعقوب، والتي نقلها الجيش الروسي ليتم عرضها في متحف سلاح المدرعات في موسكو.

ويأتي إعلان الجيش الإسرائيلي عن استعادة رفات الجندي، قبل يوم واحد من سفر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى روسيا للقاء الرئيس فلاديمير بوتين.


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