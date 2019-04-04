السجن من 3 - 15 سنة على المتهمين بقضية "اقتحام مركز أطفيح"

04 أبريل 2019 - 02:34 م

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد لمتهمين اثنين وتغريمهما 340 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لمتهم.





صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي في إعادة محاكمة المتهمين الستة بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".





وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".



