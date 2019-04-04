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السجن من 3 - 15 سنة على المتهمين بقضية "اقتحام مركز أطفيح"

قضايا وحوادث

السجن 10 سنوات وغرامة 11 مليون جنيه لمقتحمي قسم التبين
السجن 10 سنوات وغرامة 11 مليون جنيه لمقتحمي قسم التبين

شيماء السيد

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قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، اليوم الخميس، بالسجن المشدد لمتهمين اثنين وتغريمهما 340 ألف جنيه، ومعاقبة 3 متهمين آخرين بالسجن 5 سنوات، والسجن 3 سنوات لمتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجي في إعادة محاكمة المتهمين الستة بقضية "اقتحام مركز شرطة أطفيح".

وكانت المحكمة قد قضت سابقًا بمعاقبة 55 متهمًا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة"غيابيًا" كما قضت بمعاقبة 31 آخرين بالسجن لمدة 5 سنوات، إلى جانب براءة 33 متهمًا" حضوريًا".

ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم، منها التجمهر والتلويح بالعنف وإثارة الشغب، واقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح، وإزهاق أرواحهم، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها.

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