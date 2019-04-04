  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر04:40 م
بحث متقدم
اثار - أرشيفية

مصر تستعيد 8 قطع أثرية من ألمانيا

الرئيس السيسي

السيسى يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم

غلاف مجلة "حريتي"

«الوطنية للصحافة»: رئيس تحرير «حريتي» حض على العنصرية

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

الأرصاد

معتدل نهارا شديد البرودة ليلا.. تعرف على درجات الحرارة غدا

جاكلين بيطار والبطل جو جمّال

63 عامًا بدون زواج.. رحيل خطيبة مفجّر البارجة الفرنسية

الجندي

تفاصيل مثيرة عن صفقة الجندي الإسرائيلي

ماني

"مانى" ينتصر على صلاح ويحصد لقب الأفضل فى الفريق

تهريب الهيروين

إحباط تهريب 2 مليون طن هيروين داخل البلاد

تريزيجيه

تريزيجيه يتخطى صلاح ويحصد جائزة مهمة

"الوزير": السكة الحديد تخسر 4 مليارات جنيه سنويًا

الحياة السياسية

كامل الوزير
كامل الوزير

متابعات - الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"الوزير"يلغى إجازة السبت للعاملين بالسكة الحديد

#

تعليق ناري لـ"أديب" على إقالة نائب رئيس السكة الحديد

#

بالصور.. كامل الوزير يتفقد محطة رمسيس

#

غدًا..الوزير يبدأ أولى جولاته في السكة الحديد

الحديد

خسارة

القطارات

كامل الوزير

السكة


أكد وزير النقل المهندس كامل الوزير، على انتظام سيرعملية حجز التذاكر، عقب تطبيق قرار الغرامات على الركاب المخالفين والمتهربين من دفع التذاكر.


وقال الوزير -خلال جولته التفقدية اليوم الخميس بورش كوم أبو راضي ببني سويف-: "الناس مبسوطة بالقرار سواء إلى بيحجزوا أو إلى بيدفعوا الغرامة لأنهم عارفين إن دا عائد لصالحهم في تطوير منظومة السكة الحديد".


وأوضح أن الدولة تصرف نحو 6 مليارات جنيه سنويا على منظومة السكة الحديد، في حين أن عائد التذاكر لا يتجاوز الـ2 مليار جنيه سنويا، منوها بأنه يتم دراسة آلية تعويض الخسائر والاستفادة من ذلك في صالح تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» البورصة تربح 800 مليون جنيه
» رأيت السحاب في المنام
» مقتل 62 شخصًا فى اشتباكات طائفية ببوركينا فاسو
» الحكومة ترفع حجم طرح السندات الدولية لـ30 مليار دولار
» البرلمان الجزائري يجتمع لبحث "الفراغ الرئاسي"
» إحالة 6 متهمين بقتل كويتى الجنسية بالعجوزة للمحاكمة
» "الطلائع" يواصل استعداده لمواجهة الإنتاج الحربي
» كيف نعى المشاهير أحمد كمال أبو المجد؟
» سمية الألفى تكشف مفاجأة بشأن طلاقها من "الفيشاوي"
» بلاغ يتهم محمد ناصر بالتعاون مع المخابرات التركية
» الموعد والقنوات الناقلة لكلاسيكو اليد بالسوبر الأفريقي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات