» البورصة تربح 800 مليون جنيه

خالد الشرقاوي - متابعات
تباينت مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الخميس، واستقر رأس المالي السوقي عند 829.6 مليار جنيه، مقابل 828.8 عند افتتاح الجلسة، ليربح 800 مليون جنيه.
وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "EGx30 " بنسبة 0.17% ليستقر عند مستوى 15224 نقطة، كما صعد مؤشر " EGX50 بنسبة 0.11 مستقرًّا عند مستوى 2415 نقطة.
بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70 " بنسبة 0.05 % مستقرًا عند مستوى 676 نقطة، وانخفض المؤشر الأوسع نطاقا "EGX100 " بنسبة 0.0% مستقرًا عند 1726 نقطة.
مغرب06:21 م
فجر
04:21
شروق
05:46
ظهر
12:03
عصر
15:36
مغرب
18:21
عشاء
19:51