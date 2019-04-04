«الوطنية للصحافة»: رئيس تحرير «حريتي» حض على العنصرية

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خالد الشرقاوي - متابعات

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الوطنية للصحافة

حريتي

قررت الهيئة الوطنية للصحافة، عقد اجتماع عاجل لمجلس إدارتها؛ لبحث نتائج التحقيقات التي جرت مع رئيس تحرير مجلة "حريتي"، واتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

وبادرت الهيئة، باستدعاء رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير مجلة "حريتي"، وإجراء تحقيق عاجل فيما تضمنه غلاف المجلة بالعدد 1140 الصادر في 31 مارس 2019، ونشر صورة "فوتوشوب" تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، وتخدش الحياء، وتتنافى مع الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، وتؤذي مشاعر الجمهور، من شأنها مخالفة القانون والحض على الكراهية والعنصرية وإثارة الجماهير.

وحسب بيان صدر اليوم، استمعت الهيئة الوطنية للصحافة، إلى أقوال رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير، والإجراءات التي اتخذتها المؤسسة لسحب العدد المشار إليه من الأسواق.

وأنذرت "الوطنية للصحافة"، رئيس تحرير مجلة "حريتي"، مشددة على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء، والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية، وإرساء قيم حرية الصحافة التي تعلي القيم والمبادئ.

وتواصلت الهيئة الوطنية للصحافة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واطلعت على قرار سحب العدد المشار إليه، مشيدة بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة في رصد وتحقيق المخالفات أولًا بأول، وتوقيع الجزاءات الرادعة التي تحفظ حرية الصحافة وكرامتها واستقلالها وتمنع الإساءة إليها.


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