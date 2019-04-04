السيسى يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم

04 أبريل 2019 - 04:30 م

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، صباح اليوم الخميس، مع المجلس الأعلى للجامعات، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية، على هامش "المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمى".

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس وجه، خلال الاجتماع، باكتشاف النابغين ورعايتهم باعتبارهم قاطرة الانطلاق للمستقبل للدولة وللإنسانية جمعاء.

وشدد الرئيس على مسؤولية الجامعات ودورها في تطوير ثقافة التعليم والمعرفة بين الشباب من الطلاب وذلك في إطار عملية بناء الإنسان المصري، وكذلك أهمية صياغة آلية علمية من شأنها اكتشاف العقول النابغة والموهوبين لدعمهم واستثمارهم نظرا لكونهم قاطرة الدولة وطاقاتها الخلاقة للانطلاق نحو المستقبل ليس فقط لمصر ولكن للإنسانية جمعاء.