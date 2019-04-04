مصر تستعيد 8 قطع أثرية من ألمانيا

04 أبريل 2019 - 04:31 م

نجحت السفارة المصرية فى برلين بالتعاون مع وزارة الآثار المصرية وبالتنسيق مع السلطات الألمانية في استرداد ثمان قطع أثرية كانت قد تم التحفظ عليها بالنيابة العامة فى مدينة "شفاين فورت" بولاية بافاريا الألمانية بعد سرقتها و تهريبها خارج البلاد بطريقة غير شرعية إبان فترة الانفلات الأمنى عام 2011.

وقد قام الدكتور بدر عبد العاطى السفير المصري فى برلين بتكليف القنصل حاتم ماجد بالسفارة باستلام القطع المشار إليها واتخاذ كافة الإجراءات لإعادة القطع الأثرية إلى مصر بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.

وتعد تلك القطع عبارة عن مجموعة من الفخار تعود إلى الحضارة المصرية القديمة في فترة العصر المتأخر، كما أن أغلب القطع من الأواني الفخارية ذات الأشكال والأحجام المختلفة التي كان يستخدمها المصري القديم في أعمال الحياة اليومية.

وقد أكد عبد العاطى سفير مصر فى برلين على أن السفارة تبذل قصارى جهدها مع السلطات الألمانية لاسترداد الآثار المهربة وعودتها إلى مصر بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية، مؤكدا على أنه سيتم الإعلان قريبا عن حالات جديدة لاسترداد آثار ووثائق مصرية سبق وأن خرجت من البلاد بطريقة غير شرعية.

وجدد عبد العاطى التأكيد على الدور المنوط بوزارتي الخارجية والآثار فى مصر بالتنسيق مع السفارة المصرية فى برلين لرصد أى حالات لخروج قطع أثرية من مصر بطريقة غير شرعية إلى ألمانيا، وإعادتها إلى أرض الوطن بعد التأكد من كونها قطع أصلية وتنتمى للحضارة المصرية من جانب وزارة الآثار ممثلة فى الإدارة العامة للآثار المستردة.