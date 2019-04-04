سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

04 أبريل 2019 - 05:39 م

أنذرت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس تحرير مجلة «حريتي» على خلفية ما تضمنه غلاف العدد 1140 الصادر 31 مارس 2019 من مواد تتعارض مع مواثيق الشرف الإعلامية، فضلا عن متابعة إجراءات سحب العدد من الأسواق.

عقدت الهيئة اجتماعا عاجلا، الخميس، لبحث نتائج التحقيق مع المجلة بعد الاستماع إلى أقوال رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير ورئيس تحرير المجلة، وشددت على عدم تكرار مثل هذه الأخطاء والحرص على إعلاء القيم السلوكية والمهنية وإرساء قيم حرية الصحافة.

تواصلت الهيئة مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، واطلعت على قرار سحب العدد، وأشادت بالتعاون الوثيق بين المجلس والهيئة في رصد وتحقيق المخالفات أولا بأول، وتوقيع الجزاءات الرادعة التي تحفظ حرية الصحافة وكرامتها واستقلالها وتمنع الإساءة إليها.

كانت المجلة قد نشرت غلافا يتضمن صورا مركبة «فوتو شوب» مُسيئة للفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا، إضافة إلى المطربة شيرين عبدالوهاب، على خلفية اتهامهم بـ«الإساءة إلى مصر والاستقواء بالخارج».