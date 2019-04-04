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ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح

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خالد الشرقاوي - متابعات

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اعتقلت السلطات الألمانية، اليوم الخميس، مواطنا كان يحاول اقتناء سلاح لتنفيذ هجوم مسلح في البلاد.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الألمانية قولها إن "فرقة أسلحة تكتيكية قامت باعتقال المشتبه به في 2 أبريل الجاري، بمدينة فيسبادن (وسط)، بعد أن استدرجته بسلاح ناري مزيف"، وفق وكالة "الأناضول".

ووفق المصدر نفسه، جاء الاعتقال بعد إخطار من "وكالات استخباراتية أجنبية" حذرت الشرطة الألمانية من أن المراهق البالغ من العمر 18 عاما، "أراد شراء سلاح عبر شبكة مظلمة، والأخيرة مجموعة من المواقع المخفية عن العامة".

و"الشبكة المظلمة"؛ هو محتوى الشبكة العنكبوتية العالمية الموجود في الشبكات المظلمة ("دارك نت")، والذي يستخدم الإنترنت ولكنه يحتاج برمجيات وضبط وتفويض خاص للولوج إليه.

وقالت الشرطة إن "هناك أدلة على أن المشتبه به، وهو مواطن ألماني ينحدر من أصول إيرانية، يحمل أفكارًا يمينية وربما يعاني أيضاً من مرض عقلي".

وأضافت أن "الشاب اعترف بأنه يعتزم قتل أشخاص كانوا يستهزئون به".

وفي عام 2016، قتل شاب إيراني (18 عامًا) 9 أشخاص، ثم قتل نفسه في ميونيخ الألمانية، باستخدام بندقية اشتراها عبر "الشبكة المظلمة".



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