» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز

04 أبريل 2019 - 05:43 م

صعد فريق أسوان إلى الدوري الممتاز للمرة الـ10 في تاريخه، بعد الفوز على النصر للتعدين بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم، الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ24 من عمر دوري الدرجة الثانية.

وأصبح أسوان أول العائدين للدوري الممتاز بعد أن حسم المركز الأول في مجموعة الصعيد في الممتاز، بعدما حصد أسوان 52 نقطة من 24 مباراة، وضمن تأهله للممتاز قبل مباراتين من ختام المسابقة بفضل فارق الـ6 نقاط والتفوق في المواجهات المباشرة ضد وصيفه، بني سويف.

وصعد أسوان للممتاز قبل نهاية المسابقة بأسبوعين، وحتى في حالة خسارة اسوان للمباراتين القادمتين وفوز بني سويف سيصعد اسوان نظراً لأن المواجهات المباشرة بين الفريقين تصب لصالح أسوان.

تماسيح النيل أكدوا صعودهم بفوز على النصر للتعدين 2-1 بهدفي بدارا سيلا ومحمد الصباحي الصباحي في الجولة 24 من المسابقة.