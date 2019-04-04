"الجنايات" تبرئ متهمًا بهتك عرض طفلة

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هتك عرض

الجنايات

بولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علاء الدين عباس، اليوم الخميس، ببراءة المتهم عبدالله شحاته، سائق من اتهامه بهتك عرض طفلة في بولاق الدكرور.

وترافع المحامي أحمد عز الدين سليم عن المتهم أمام المحكمة، ودفع ببطلان التحقيقات مع المتهم، وعدم توافر الدليل على قيامه بارتكاب الجريمة، وعدم معقولية الواقعة.

وكانت النيابة العامة أحالت المتهم عبدالله شحاته، سائق توك توك للجنايات لأنه في يوليو 2018، هتك عرض المجني عليها "ف. م" بالقوة والتهديد بأن قام بمباغتتها وأمسك صدرها وذراعها بالطريق العام.

وقالت المجني عليها في التحقيقات إنها أثناء عودتها من المدرسة، قام المتهم أثناء قيادته التوك توك بجذبها من ذراعها وصدرها ما تسبب في سقوطها على الأرض بقصد التحرش بها.

وأضافت أنها شاهدت المتهم مرة أخرى أثناء قيادتها التوك توك، فأبلغت والدها وضبطه بمساعدة الأهالي وتسليمه لقسم بولاق الدكرور.

ودلت تحريات الرائد طارق مدحت، معاون مباحث قسم بولاق الدكرور على صحة الواقعة، بقيام المتهم بملامسة أجزاء حساسة من جسد المجني عليها.


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