"سعفان" يلتقي نظيرة البرتغالي لبحث الاستفادة من العمالة المصرية

04 أبريل 2019 - 05:53 م

التقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، نظيرة البرتغالي جوزي أنطونيو فيري سيلفا وزير العمل والتضامن والضمان الاجتماعي - علي هامش انعقاد المؤتمر الوزاري الرابع في الإطار المتوسطي حول التوظيف والعمالة بمدينة كاشكايش البرتغالية، لبحث عددا من الملفات التي تتعلق بعمل الوزارتين ، وتعزيز سُبل التعاون في مجالات العمل فيما يتعلق بمجالات التدريب والتشغيل.

كما نافش الجانبان تبادل الخبرات، وإمكانية الاستفادة من العمالة المصرية المدربة موسميا أو مؤقتاً في عدة أنشطة اقتصادية بالبرتغال، فضلا عن الاستفادة من المراكز التدريبية البرتغالية .

ورحب الوزير البرتغالى بنطيره المصري مؤكدا أن العلاقة بين مصر والبرتغال وطيدة وبالأخص من بعد زيارة الرئيس المصري إلى البرتغال والرئيس البرتغالي إلى مصر.

وأكد الوزيرين عمق العلاقات بين البلدين وما تربطهما من علاقات ثنائية تعد نموذجا للاعتزاز والتقدير، والتعاون في مجالات العمل، وكل ما يهم عمال البلدين ، وتنسيق وتوحيد المواقف في المحافل الدولية ،

واستعرض "سعفان، التطوير الجاري حاليا من قبل الوزارة في مراكز التدريب المهني ، مشيرا إلي أنه يجري الانتهاء من تطوير وتجهيز ورفع كفاءة واستكمال الأعمال الإنشائية في 38 مركزا ثابتا بمديريات القوي العاملة بمحافظات مصر، فضلا عن تطوير 13 وحدة متنقلة لتدريب الشباب بالقرى والنجوع ، لافتا إلى أن الوزارة انتهجت نهجا جديدا وهو توقيع بروتوكولات تعاون مع الشركات الخاصة لتدريب وتأهيل الشباب المصري بأحدث وسائل التدريب لتخريج شباب قادر على اقتحام سوق العمل .

وأشار إلي أن ذلك يأتي في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة" للقرى الأكثر احتياجا، وذلك للتدريب على المهن والحرف المطلوبة فى سوق العمل الداخلي والخارجي من أجل التشغيل بتوفير وظائف لائقة لرفع شأن المواطن المصري.

وقال وزير القوي العاملة: إن الوزارة تقدم الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي يمولها جهاز تنمية المشروعات باعتبار هذه المشروعات الجسر الذي ينطلق منه الاقتصاد المصري.