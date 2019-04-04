  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر06:08 م
بحث متقدم
أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

المشير خليفة حفتر

«حفتر» يطلق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية

نجيب ساويرس

«ساويرس» ينعى مفكرًا إسلاميًا بكلمات مؤثرة

وزراء خارجية دول المقاطعة

بيان من رباعي المقاطعة العربي

سامح عاشور

«المحامين» تُصعد موقفها وتوقف قيد ضباط الشرطة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

مدينة القدس

«علماء المسلمين» يدعو للنفير العام غدًا نصرةً لفلسطين

كامل الوزير

"الوزير": تحسين الخدمة بالسكك الحديدية بأسعار مقبولة

الرئيس السيسي

السيسى يوجه باكتشاف النابغين ورعايتهم

لاعب صن داونز: مباراة الأهلي لن تكون سهلة

الرياضة

صن داونز
صن داونز

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

استمرار تأهيل هشام محمد و"إكرامى" بالأهلى

#

"لاسارتي" يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن دوانز

#

زكي يفجر مفاجأة مدوية عن سباب حسين الشحات لـ"لاسارتي"

#

الأهلي يطالب بإقامة مباراة صن داونز على هذا الملعب

المصريون

الاهلى

صن داونز

أكد تياني مابوندا، لاعب وسط صن داونز الجنوب أفريقي، ثقته الكاملة عبور فريقه إلى الدور المقبل على حساب الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث يلتقي الفريقان ذهابًا يوم السبت المقبل في بريتوريا.

وقال مابوندا في تصريحات لصحيفة "إندبندنت أونلاين" الجنوب أفريقية: "نعلم جيدًا أن مباراة الأهلي لن تكون سهلة، لكنني أثق تمامًا أن المدرب بيتسو موسيماني لديه خطة لأي فريق نواجهه".

وأضاف: "أنا سعيد لأننا لعبنا مباراة قوية أمام أورلاندو بيراتس قبل مواجهة الأهلي، لأنه جعلنا نستعد بشكل جيد لمباراة السبت، لقد أنهينا استعدادتنا للمباراة بقوة ونحن جاهزون".

وتعادل صن داونز سلبيًا مع أورلاندو بيراتس في بطولة الدوري، ليحافظ على صدارة الترتيب بفارق ثلاث نقاط عن منافسه.

وكان صن داونز قد تقدم بطلب إلى اتحاد الكرة في بلاده، من أجل تأجيل بعض المباريات في بطولة الدوري المحلي، حتى يتسنى للفريق التركيز في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويحل الأهلي ضيفًا على صن داونز الجنوب أفريقي يوم السبت المقبل في ذهاب دور الثمانية للبطولة، فيما تقام مباراة الإياب يوم 13 من الشهر الجاري.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» إعادة الفرز يُقرب مرشح حزب «أردوغان» من الفوز بإسطنبول
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» الشرطة السودانية تطلق الغاز على المتظاهرين في الخرطوم
» ألمانيا تعتقل مواطنًا حاول تنفيذ هجوم مسلح
» العثور على طفلة ملقاة داخل صندوق قمامة المقطم
» «الشاهد» ينسحب من جلسة حوار بالبرلمان التونسي: فوضى وقلة نظام
» السجن 5 سنوات لمهندس بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية
» اليابان تدعم وكالة أونروا بـ 6.8 ملايين دولار
» «جروس» يعلن قائمة الزمالك لمواجهة حسنية أغادير
» "الأعلى للإعلام" يحقق في إعلانات مراهنات القسم الثاني
» بالأرقام.. إحباط أكبر صفقة لتهريب المخدرات في البحر الأحمر

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • مغرب

    06:21 م

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات