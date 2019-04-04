«حفتر» يطلق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة الليبية

04 أبريل 2019 - 05:57 م

أعلن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، اليوم الخميس، رسميا، انطلاق عمليات عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس.

جاء ذلك في كلمة مسجلة لحفتر بثها مكتبه الإعلامي عبر صفحته على "فيسبوك"، غداة إعلان قواته التقدّم للسيطرة على المنطقة الغربية، وسط تنديد دولي بالتصعيد العسكري الحاصل.

وفي كلمته المسجّلة، قال حفتر: "اليوم، نستكمل مسيرة الكفاح، ونستجيب لنداء أهل العاصمة طرابلس الذين ضاق بهم الذرع، ونختم معاناتهم".

وفي وقت سابق الخميس، كلف فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، رئاسة أركان القوات الجوية، بتنفيذ طلعات جوية واستعمال القوة للتصدي لكل ما يهدد حياة المدنيين، في إشارة إلى قوات حفتر.

وفي السياق ذاته، أعلنت قيادات وثوار من مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) استعدادهم الفوري لوقف تحركات قوات حفتر في المنطقة الغربية.

وطالبوا السراج، بإعطاء الأوامر لجميع قادة المناطق في المنطقة الغربية لمواجهة تلك القوات.

كما رفعت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، حالة الطوارئ الى الدرجة القصوى، وأصدرت تعليماتها لكافة الأجهزة والوحدات الأمنية بالتصدي بقوة وشدة لأي محاولات تهدد أمن طرابلس.