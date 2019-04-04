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تعاون مصري غاني في مجال الصناعات الدوائية

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أكرا
أكرا

محمودأبوسعد

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أثنى الرئـيس التنفيذي لغرفة صناعة الدواء في غانا على ما تشهده مصر من تقدمٍ كبير في مجال إنتاج العقاقير الطبية، كاشفاً عن اعتزام غانا إقامة مُجمُع نموذجي للصناعات الدوائية في أكرا، هو الأضخم في منطقة غرب إفريقيا جنوب الصحراء.
ومن ثمَ، تسعى الغرفة للتعرُف على التجارب الناجحة لعددٍ من الدول في هذا المضمار بهدف محاكاتها.

وأضاف أنه بالنظر لخصوصية كل منطقة جغرافية واختلاف احتياجاتها الدوائية طبقاً لعوامل عدة، تحرص الغرفة على البحث عن النماذج النظيرة الناجحة في القارة الإفريقية، والتي تأتي مصر على رأسها، مُعرباً عن تطلع غرفة صناعة الدواء في غانا للتواصل مع المؤسسات المناظرة في مصر لبحث إمكانات التعاون والاستقاء من الخبرة المصرية في هذا المضما.

جاء ذلك أثناء الاجتماع الذي عقده السفير عماد حنا سفير مصر في غانا مع رئيس وأعضاء الغرفة في أكرا، حيثُ تناول حنا الخبرة المصرية الواسعة في مجال صناعة الدواء، مُعدداً نجاحات مصر في إنتاج وتطوير الأمصال والعلاجات التي ساهمت، في إطار حملاتٍ قومية، في القضاء على مرض شلل الأطفال والثلاثي والبلهارسيا وغيرها من الأمراض المستوطنة، كما أشار إلى مبادرة السيد رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" الهادفة للقضاء على "فيروس سى" فى مصر والكشف عن الأمراض غير السارية.

وتناول السفير المصري في هذا السياق أولويات الرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي، والتي يأتي على رأسها تحقيق التنمية والتكامل فيما بين دول القارة ودعم التجارة البينية عبر اعتماد وتفعيل اتفاق التجارة الحرة القارية، الأمر الذي سيتيح المجال أمام تعزيز الاستثمار والتجارة بين مصر وباقي الدول الإفريقية في قطاع الصحة والصناعات الدوائية، تحقيقاً للتنمية الشاملة بالقارة السمراء.

من جانبه، أعرب رئيس غرفة صناعة الدواء في غانا عن تطلعه وأعضاء مجلس إدارة الغرفة لزيارة مصر في المستقبل القريب للإطلاع على التقنيات الحديثة في مجال صناعة الدواء، وعقد لقاءات موسعة مع أعضاء المجلس التصديري للصناعات الدوائية وغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات المصرية لعرض فرص الاستثمار المتاحة فى غانا فى هذا المجال الحيوى والتي تتيح الدخول في أسواق جديدة بالدول الأعضاء بتجمع الإيكواس. وأضاف أنهم بصدد تنظيم معرض Ghana Pharma Expo 2019 خلال النصف الثاني من شهر أغسطس القادم، ويتطلعون لحضور مصرى قوي خلال فعالياته.


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