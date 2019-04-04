» «لهيطة» و«أجيري» يحضران قرعة أمم أفريقيا 2019

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يحضر الثنائي إيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني والمكسيكي خافير أجيري المدير الفني للفراعنة، حفل سحب قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر أن تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين، وستجري القرعة يوم 12 أبريل الجاري تحت سفح الأهرامات.

ويقام الحفل بمشاركة مندوبي24 منتخبا المشاركين في البطولة، كما سيشهد الحفل حضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي "كاف" وأساطير الكرة في القارة السمراء.


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