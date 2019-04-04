» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل

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محمد بن نايف

ولى العهد السعودى

لبن الإبل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في السعودية مقطع فيديو لظهور نادر للأمير محمد بن نايف ولي العهد السعودي المعفي، أثناء زيارته لإحدى مزارعه وقيامه بشرب لبن الإبل.

ونشر حسابي «أخبار محمد بن نايف» عبر موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه ولي العهد المعفي من منصبه، وعلق عليه: ولي العهد السعودي المخلوع "محمد بن نايف" يظهر في مزرعته بالمستظلة ويشرب لبن الإبل!".

والأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، كان يشغل منصب وليُّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية، حتى إعفائه في 21 يونيو 2017، من قبل الملك سلمان وتعيين نجله الأمير محمد بن سلمان خلفًا له.



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