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قوات حفتر ترد على "نفير الحكومة"

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المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري
المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد أحمد المسماري

وكالات

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السراج

المسمارى

قال اللواء أحمد المسماري، الناطق باسم القائد العام للقوات الليبية، اليوم الخميس، إن العمليات العسكرية الفعلية لتحرير طرابلس قد بدأت وأن المشير خليفة حفتر يتابع التطورات بنفسه.

وأكد الناطق باسم الجيش الليبي، العميد أحمد المسماري، أن الهدف الرئيسي من العمليات العسكرية الجارية هو طرابلس، مشيرا إلى أهمية إيجاد بيئة مناسبة لأي عمل مدني وسياسي.

وحول تصريحات رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، حول إعلان حالة النفير العام أمس الأربعاء بعد توجه القوات غربي البلاد، قال المسماري "كنا نتوقع أن يصمت السراج لكي يستفيد من قضاء قواتنا على كافة القوات الإرهابية، وكل الميلشيات المسلحة لإيجاد بيئة مهيئة لأي عمل مدني وسياسي".

وأوضح أن "هذه الميلشيات لم تكن ستمسح لليبيين بممارسة الانتخابات بشكل حقيقي".

كما أكد المسماري أن العمليات لن تؤثر على الملتقى الوطني الليبي الجامع المزمع عقده في 14 من الشهر الجاري، قائلا "نحن مع المؤتمر الجامع وسنعمل على تأمينه، وتنفيذ كل مخرجاته. ولكن يجب أن نفصل بين المؤتمر الجامع وبين مكافحة الإرهاب".


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