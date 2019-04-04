استعدادًا للزمالك.. المصري يهزم كابسي وديًا

04 أبريل 2019 - 07:18 م

حقق فريق المصري فوزًا وديًا على كابسي، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس على ملعب بورسعيد ضمن الاستعداد لمباراة الزمالك الهامه والمقرر إقامتها الخميس 11 أبريل الجاري على استاد الجيش بالسويس في الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الممتاز وإدارها الحكم عارف عشري وعاونه أسامة الألفي ، محمد زين العابدين

وانتهى الشوط الأول بتقدم المصري بهدف نظيف أحرزه اللاعب إسلام عيسى في الدقيقه 21 من تمريرة محمود وادي بكعب القدم سددها قوية على أقصى يسار حارس كابسي.

وفي الشوط الثاني أحرز أوستين أموتو الهدف الثاني للمصري في الدقيقه 65 من ضربة جزاء وبعدها بعشرة دقائق يسجل عمر كمال عبد الواحد الهدف الثالث من ضربة جزاء أيضًا.