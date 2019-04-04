جيش الاحتلال يخفض أعداد قواته في محيط غزة

04 أبريل 2019 - 07:24 م

خفض جيش الاحتلال الإسرائيلي أعداد جنوده الذين نشرهم مؤخرا في محيط قطاع غزة، مع حلول الذكرى الثالثة والأربعين ليوم الأرض الفلسطيني، والذكرى الأولى لانطلاق مسيرات العودة، وفق إعلام عبري.

ونقل موقع "واللا" العبري عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إنه "عقب حالة الهدوء النسبي، تم تقييم الوضع، وتقرر تسريح جزء من القوات".

وأضاف الموقع أن مقاتلين من لواء المظليين أنهوا مهمتهم في محيط قطاع غزة، وعادوا إلى قاعدتهم العسكرية.

والأسبوع الماضي، نشرت إسرائيل 3 ألوية وقوة من سلاح المدفعية في محيط قطاع غزة، تحسبا لحدوث مواجهات مع المتظاهرين الفلسطنيين في يوم الأرض الذي وافق 30 مارس الماضي.

ومنذ أكثر من أسبوع، يجري وفد مصري جولة مكوكية بين قطاع غزة وإسرائيل، يلتقي خلالها قيادات من حركة "حماس" وممثلين عن الفصائل، ومسؤولين إسرائيليين، لاستكمال تفاهمات "التهدئة" التي تقودها القاهرة منذ شهور.

وتقود مصر وقطر والأمم المتحدة، مشاورات للتوصل إلى تهدئة بين الفصائل الفلسطينية بغزة وإسرائيل، تستند إلى تخفيف الحصار المفروض على القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات التي ينظمها الفلسطينيون قرب حدود غزة مع إسرائيل منذ 30 مارس 2018.