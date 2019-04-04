» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي

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المصريون

الاهلى

لاسارتي

حرص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، على عقد جلسة مع رباعي الفريق؛ حسام عاشور وسعد سمير ومحمد الشناوي وأحمد فتحي، قبل انطلاق المران المسائي، اليوم الخميس، على ملعب الجامعة في بريتوريا بجنوب أفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي عصر بعد غدٍ، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة صن داونز المرتقبة، والتي تقام في الثالثة عصر بعد غدٍ، السبت.


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