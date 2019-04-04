» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية

04 أبريل 2019 - 08:15 م

وقع هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، اليوم الخميس، قرب مركز قيادة الشرطة الصومالية في العاصمة مقديشو، بحسب مصدر أمني.

وقال "أحمد شيخ"، الضابط بشرطة مقديشو، إن انتحاريا فجر سيارة مفخخة كان يقودها قرب مركز قيادة الشرطة في مقديشو، وفق وكالة "الأناضول".

وأضاف "شيخ"، أن التفجير استهدف مكانا يضم مقاهي، ما يشير إلى وقوع خسائر بشرية.

فيما قال شهود عيان للوكالة ذاتها، إن المكان كان مكتظا بمدنيين لحظة وقوع التفجير.

من جانبه، قال عبد القادر عبد الرحمن، مسؤول بهيئة الإسعافات إنه تم نقل 7 مصابين من مكان التفجير، بينهم امرأة إلى مستشفيات العاصمة.

وأضاف "عبد الرحمن" أنه لم يتسن بعد التأكد من وقوع قتلى جراء التفجير.

ويأتي التفجير في وقت تشهد مقديشو عمليات أمنية مشددة تقوم بها السلطات الأمنية منذ مطلع الأسبوع الجاري لتثبيت أمن العاصمة.