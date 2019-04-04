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صبحي يبحث سبل استقبال المشاركين في أمم إفريقيا

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وزير الطيران

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التقى الفريق يونس المصري وزير الطيران المدنى ،اليوم الخميس، الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لمناقشة إسهامات وزارة الطيران المدنى في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر في يونيو المقبل بمشاركة 24 منتخباً حيث تم الاتفاق على قيام وزارة الطيران باتخاذ كافة الإجراءات المتبعة في استقبال وتوديع المشاركين في البطولة من بعثات المنتخبات الإفريقية، وكبار الزوار والوفود المرافقة، وكذلك الاستعداد لمراسم قرعة البطولة المقرر لها يوم الجمعة القادم.

كما تم الإعلان عن تخصيص صالة وصول داخل المطارات المصرية للمنتخبات الإفريقية المشاركة بالبطولة، وإقامة وحدات خاصة لهم بالمطارات لتسهيل انهاء إجراءات الوصول والسفر، وذلك بعد مقابلة اللجنة التنظيمية للبطولة والاتفاق على تقديم كافة التسهيلات.

وبحث وزير الشباب والرياضة مع وزير الطيران المدني مجموعة من بنود التعاون بين الوزارتين في الفترة المقبلة منها إقامة مكتب لمصر للطيران داخل إحدى المنشآت الشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة يختص بإصدار تذاكر الطيران للبعثات الرياضية المشاركة في مختلف البطولات الدولية.

 وكذلك تذاكر طيران المشاركين عن طريق وزارة الشباب والرياضة في برامج التبادلات الشبابية مع الدول الشقيقة على أن يتم حجز تلك التذاكر بأسعار مخفضة، فضلاً عن تخصيص صالة بالمطارات المصرية لاستقبال لاعبي المنتخبات المصرية المشاركين في البطولات الرياضية.

كما تم الاتفاق على قيام وزارة الشباب والرياضة بدراسة تطوير ورفع كفاءة بعض المنشآت الرياضية بنادى ايرو سبورت التابع لوزارة الطيران، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الوزارتين لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الأيام القادمة.


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