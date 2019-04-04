سر رفض «جريزمان» الانتقال إلى برشلونة

04 أبريل 2019 - 08:58 م

كشف البرازيلي ريفالدو، نجم برشلونة الإسباني الأسبق، اليوم الخميس عن رغبته في مشاهدة الفرنسي أنطوان جريزمان صانع ألعاب أتلتيكو مدريد، بقميص الفريق الكتالوني.

وأكد ريفالدو أنه يتفهم السبب وراء عدم موافقة اللاعب على الانتقال لبرشلونة العام الماضي، مشيرا إلى أنه من "الصعب" أن تكون "في ظل" ليونيل ميسي وأن جريزمان ربما اعتقد أن انتقاله لبرشلونة في ظل وجود ميسي سيجعله بعيدا عن الأضواء وأن أحدا لن يتحدث عنه.

وأشار ريفالدو إلى أن كل لاعب لديه طريقته التي يرى بها الأشياء، وقال: "فضل جريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد. هناك العديد من اللاعبين العظماء في برشلونة مثل ميسي. اعتقد جريزمان أن أحدا لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى برشلونة. ولهذا، رأى اللاعب أنه من الأفضل له أن يظل في أتلتيكو".

وأضاف ريفالدو : "أتمنى أن يوقع جريزمان لبرشلونة. إنه لاعب رائع. مستواه يقترب كثيرا من ميسي وكريستيانو رونالدو. توج جريزمان بلقب كأس العالم كما أنه لاعب رائع ومهم".