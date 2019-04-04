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وزيرة البيئة تترأس اجتماع مجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية

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محمودأبوسعد

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عقدت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة اجتماعا موسعا بمجلس أمناء مؤسسة الطاقة الحيوية وذلك لمناقشة خطة عمل المؤسسة والإستراتيجية المقترحة 2019- 2020 وتضمنت عرض رؤية متكاملة لإدارة المخلفات الحيوية في مصر تشمل ثلاث محاور: تكنولوجيات البيوجاز- تكنولوجيات الوقود الحيوي وتكنولوجيات المنتجات الحيوية الناتجة من تدوير التصنيع الغدائى و المخلفات الزراعية.

و ناقش الاجتماع تفعيل اتفاق التعاون بين المؤسسة وجهاز تنمية المشروعات لتقديم أوجه الدعم لوحدات البيوجاز على مستوى الجمهورية بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالإضافة إلى إعداد برنامج تدريبي معتمد لتخطيط وتنفيذ وصيانة وحدات البيوجاز وبناء شراكات جديدة مع العديد من مراكز التميز فى مجال الطاقة الحيوية على المستوى الدولي والمحلى.

وخلال الاجتماع وجهت وزيرة البيئة الشكر لأعضاء مجلس أمناء المؤسسة على جهودهم في دعم تحقيق أهداف المؤسسة خلال الفترة السابقة و شددت على أهمية تقديم الدعم لمثل هذه المؤسسات مما يحقق نقلة واعدة فى مجال الطاقة الحيوية من توفير الكوادر الفنية المؤهلة وبناء القدرات للعاملين بها مما يخلق فرص عمل جديدة ويحقق الاستدامة لأعمال المؤسسة.

وأكدت على أهمية الحفاظ على مواردنا الطبيعية من خلال تلك المشروعات خاصة فى مرحلة التحول الإقتصادى الذي تمر به مصر لتحقيق الاستدامة في مسارات التنمية وشددت على العمل بشكل متوازي فى إعداد الدراسة الفنية والاستعانة بالشركات ذات الخبرة في مجال الطاقة الحيوية للاطلاع على هذه التكنولوجيات الى جانب الاستعانة بالدراسات البيئية في المعاهد والمراكز البحثية لتضمينهم فى الدراسات بالمؤسسة كما شددت على رفع الوعي من خلال مشاركة الشباب والقطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات وبالتالي توفير المناخ الداعم لتنفيذها.

حضر الاجتماع الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة والدكتورة ناهد يوسف رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات ود. طلعت عبد القوى الأمين العام لمؤسسة الطاقة الحيوية وممثلي الوزارات  المعنية من الإنتاج الحربي والدفاع و التنمية المحلية وممثل جهاز تنميه وممثل المجتمع المدني وذلك بالبيت الثقافي التعليمي بيت القاهرة الفسطاط.


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