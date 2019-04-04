الأهلي يعلن جاهزية «أشرف» و«فتحي» لموقعة صن داونز

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ايمن اشرف

حمدي فتحي

شارك حمدي فتحي وايمن أشرف، لاعبا الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في تدريبات الكرة الجماعية، اليوم، ليؤكد الثنائي جاهزيته لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وتعافى حمدي فتحي تماما من الإصابة في العضلة الخلفية. في حين تخلص أيمن أشرف من كدمة في الظهر تعرض لها مؤخرًا وغادر على إثرها معسكر الفريق قبل ساعات من مباراة الاتحاد السكندري.

ويستعد الأهلي يستعد لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر بعد غدٍ، السبت، في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الإفريقي، علما بأن لقاء العودة يقام يوم 13 أبريل الحالي.


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