  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر09:13 م
بحث متقدم
الدكتور مصطفى الفقي

ثورة غضب وفدية من «الفقي» بسبب «سعد زغلول»

مبارك

بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

تركي ال الشيخ

الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

اشتباكات طرابلس

«حفتر» يزحف إلى طرابلس وقوات «الوفاق» تتأهب للمواجهة

الاخوان

كيف استغل الإخوان الأطفال للهروب من قبضة الأمن

الجيش الأمريكى ارشيفية

بأمر الكونجرس.. أمريكا تنسحب من حرب اليمن

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا

أمير قطر

«السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

العدد المسئ

سحب مجلة «حريتي» من الأسواق بسبب صورة فاحشة

روسيا: رحيل الأسد غير مطروح

عرب وعالم

المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا

وكالات

أخبار متعلقة
#

تشبيه بشار بالسيد المسيح.. وغضب بين مؤيديه

#

بوتين يبحث عن بديل لبشار

#

هكذا ردت روسيا على "جرائم الأسد"

#

قيادي إخواني: "خايف نندم على رحيل البشير"

الاسد

روسيا

زاخاروفا

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن مستقبل الرئيس السوري بشار الأسد، لا يتم مناقشته في المحادثات حول سوريا.

وقالت زاخاروفا عبر أثير محطة إذاعة "إيخو موسكفي" (صدى موسكو) إن: "موضوع الأسد يجب أن يرحل "، ليس حتى من الماضي، بل قبل ذلك. والذي والحمد لله، الجميع تجاوزوه، فهو الرئيس الحالي لدولة ذات سيادة، وينبغي على الشعب السوري أن يقرر من سيحكم"، وأضافت "كلا، هذا إطلاقا ليس موضوعا للمفاوضات".

وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، في وقت سابق، أن مسألة رحيل الرئيس السوري، بشار الأسد، لم تعد مطروحة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي
» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية
» النصر يكتسح الرائد.. ويواصل تصدره للدوري السعودي
» زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تركيا
» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي
» دقت ساعة الحرب.. «السراج» يأمر باستخدام القوات الجوية ضد «حفتر»
» «فيريرا» يقود السد للتتويج بالدوري القطري
» تفاصيل انتحار طالبة الإعدادية بأكتوبر
» رسميًا.. أسوان أول الصاعدين للدوري الممتاز
» شاهد.. ولي العهد السعودي المعفي يشرب لبن الإبل
» بيان من رباعي المقاطعة العربي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات