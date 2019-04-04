نجم توتنهام يطلب الانتقال إلى ريال مدريد

04 أبريل 2019 - 09:05 م

طلب الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي الانتقال إلى صفوف ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حسبما أكدت صحيفة "ديفينسا سنترال" الإسبانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن إريكسن "صرخ" على حد وصفها للرحيل عن توتنهام وارتداء قميص ريال مدريد، ملمحة بأن اللاعب يحاول مناشدة إدارة النادي الملكي بقيادة رئيسه فلورنتينو بيريز، والمدير الفني للفريق زيدان لاستقطابه بالصيف المقبل، في ظل ثورة التصحيح الذي من المنتظر أن يجريها الريال في فترة الإنتقالات بالموسم الجديد.

ويعد إريكسن أحد أفضل صناع اللعب في تاريخ البريميرليج حيث يمتلك 59 تمريرة حاسمة مع توتنهام خلال 200 مباراة في الدوري الإنجليزي.

وخاض إريكسن 432 مباراة خلال مسيرته والتي بدأت مع أياكس الهولندي، مرورًا بفريقه الحالي توتنهام، حيث نجح اللاعب صاحب الـ26 عامًا في تسجيل 101 هدفا، وساهم في صناعة 148 هدفا.