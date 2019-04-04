افتتاح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية في مونتريال

04 أبريل 2019 - 09:08 م

قام السفير أحمد أبو زيد سفير مصر لدى كندا ، بافتتاح الجناح المصري في معرض CPMA للحاصلات الزراعية المنعقد حالياً في مونتريال، والذي يشارك فيه عدد من الشركات المصرية بهدف الترويج للصادرات المصرية من الفاكهة والخضروات في السوق الكندي.

وقد شارك في افتتاح الجناح القنصل العام المصري في مونتريال حسام محرم، بحضور رئيس المكتب التجاري بالسفارة المستشار علاء البيلى.

وفي تصريح للسفير أبو زيد علي هامش المعرض، أشار إلى أن المشاركة المصرية في هذا المعرض الدولي الهام تحظى بأهمية بالغة لما تتيحه من فرصة جيدة للترويج للصادرات الزراعية المصرية في إطار الجهود التي تقوم بها مصر للبحث عن أسواق جديدة والترويج للمنتجات المصرية بالخارج.

وأعرب عن شعوره بالكثير من الفخر للمستوي الرفيع الذي وصلت إليه المنتجات الزراعية المصرية التي باتت -وبحق- تنافس مثيلاتها بقوة في السوق العالمي، وهو ما كشفت عنه الاتصالات والصفقات التي أجرتها الشركات المصرية العارضة مع الشركات الكندية المستوردة، مستدركاً بأن حجم الفرص المتاحة يفوق بكثير ما تستفيد منه الشركات المصرية حاليا، وهو ما يحتم المزيد من التواصل والترويج للمنتج المصري لتعريف المستهلك الكندى به.

هذا، وقد تحدث السفير أبو زيد خلال تواجده في مونتريال في ندوة نظمتها الجمعية المصرية الكندية لرجال الأعمال، حول أفاق التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر وكندا، بمشاركة أكثر من 25 شركة كندية وممثلين عن حكومة مقاطعة كيبيك من وزارتي الخارجية والتنمية الاقتصادية، والمؤسسات المالية والاقتصادية بالمقاطعة.

وقد استعرض السفير المصري في كلمته التطورات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة في مصر، والفرص الاستثمارية المتاحة في العديد من المجالات والقطاعات، داعياً الشركات الكندية إلى الاستثمار في مصر، خاصة في ظل ارتفاع العائد على الاستثمارات الذي يُعد من أكبر العوائد على الاستثمارات في العالم.

وقدّم شرحاً لقانون الاستثمار الجديد والتسهيلات والحوافز التي يقدمها للشركات الأجنبية. كما أدار السفير أبو زيد حواراً مفتوحا مع ممثلى القطاع الخاص الكندى حول سبل دفع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وكندا، وتفعيل عدد من المبادرات التي تتبناها السفارة المصرية فى أوتاوا في هذا المجال.