وزير الاتصالات: 65% من الوظائف الحالية ستنقرض لهذا السبب

04 أبريل 2019 - 09:11 م

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن 65% من الوظائف التي نعرفها حاليًا ستندثر بسبب الثورة التكنولوجية الهائلة، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع إستراتيجية مصرية للذكاء الاصطناعي.

وأضاف خلال مداخلة إعلامية، أن الرئيس السيسي وجه بتطوير التعليم لإكساب الشباب ملكات العلم الحديث، مشيرًا إلى أن "منصة الابتكار" التي تم إطلاقها هي عبارة عن مبادرة جديدة للتواصل بين شباب ريادة الأعمال.



