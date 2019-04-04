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صور.. السيسي يتفقد سير العمل بالعاصمة الإدارية

الحياة السياسية

السيسى يتفقد العاصمة الإدارية
السيسى يتفقد العاصمة الإدارية

وكالات

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تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

وحرص الرئيس على الالتقاء بالمهندسين والفنيين في بعض مواقع العمل بالعاصمة الإدارية، كما أطلع خلال جولته التفقدية على الموقف التنفيذي للمشروعات.

واستمع الرئيس لشرح حول تطورات العمل الجاري بها من القائمين على التنفيذ، حيث أكد على ضرورة مُراعاة الالتزام بالجدول الزمني المحدد لإتمام تلك المشروعات وفق اعلي المواصفات وأحدث التصميمات.





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