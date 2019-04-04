» ضبط أصحاب 18 مخبزًا بالبحيرة

تمكن مفتشو الإدارة التموينية بمركز إيتاى البارود بمحافظة البحيرة من ضبط أصحاب 18 مخبزا مدعما بقرى "العيون، كفر السقا، رمسيس " التابعة لمجلس قرية معنيا لاستيلائهم على 52 ألف رغيف خبز مدعم من مستحقات المواطنين.

وكان المهندس أحمد فكرى سمك مدير الإدارة التموينية قاد حملة مكبرة للرقابة على المخابز البلدية المدعمة لمتابعة إنتاج خبز كامل المواصفات ولضمان وصوله لمستحقيه بتوجيهات المهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع إدارة شرطة مباحث التموين برئاسة العقيد وجدى الصيرفى.

وأسفرت الحملة عن ضبط 18 مخبز بلدى مدعما قام أصحابها بالتصرف فى (51351) رغيف لصالحهم وبيعها في السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخابز التى تصرفت فى كمية الخبز..وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.