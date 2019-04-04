المرور يضبط مخالفات و3 سائقين لتعاطيهم الحشيش

نظمت مديرية أمن أسوان، اليوم حملة مرورية شاركت فيها إدارات المرور والبحث الجنائى، مدعومة بمجموعات قتالية من قوات الأمن بأسوان.

وتضمنت جهود الحملة نشر أكمنة مرورية بمختلف الطرق السريعة والرئيسية وداخل المدن بأنحاء محافظة أسوان أسفرت جهود الحملة عن تحرير نحو 643 مخالفة مرورية متنوعة وتم فحص 25 قائد سيارة بكمين أبو سمبل - دائرة قسم شرطة أسوان أول وأسفر الفحص عن ضبط 3 حالات إيجابية لتعاطى مخدر الحشيش والبانجو.

وكما تضمنت الجهود تحرير 158 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 74 مخالفة وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 83 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفات متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.