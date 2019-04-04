» محمد فضل: استعدادات استثنائية لضيوف مصر في القرعة

04 أبريل 2019 - 09:45 م

حفل قرعة كأس أمم إفريقيا هو أول انطباع عن البطولة، ولأن الانطباع الأول يدوم فاللجنة المنظمة تعمل على استقبال مميز لضيوف مصر منذ لحظة الوصول لمطار القاهرة الدولي.

وكشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن إنه تم تخصيص صالة 4 في مطار القاهرة الدولي لضيوف حفل سحب قرعة البطولة.

وأفصح فضل "لأول مرة يتم تخصيص صالة في المطار لبطولة من أجل رسم أفضل صورة لمصر في هذا الحدث الكبير".

وجاء ذلك بعد اجتماع مدير البطولة رفقة دكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ودكتور جهاد عامر نائب رئيس اللجنة المنظمة مع اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد فضل "اتفقنا على كافة التفاصيل. منذ لحظة وصول الضيف الكريم إلى بلادنا ليجد ممثلين عن اللجنة لتسهيل عملية الوصول ونقل الحقائب من أي صالة وصل إليها إلى الصالة المخصصة لكأس الأمم".

صالة كأس الأمم

وأضاف "كل الضيوف سيتلقون أفضل استقبال ممكن، استقبال يليق باسم مصر لكبار الزوار".

وأردف بأن جميع التفاصيل من إجراءات حصول الضيف على ختم الدخول وحتى خروجه من المطار تم الاهتمام بها بعناية كبيرة في الاجتماع".

وأثنى مدير البطولة على تعاون وزارتي الطيران والشباب في توفير مناخ مميز للزائرين لحضور الحفل.

وأفصح "أشكر مصر للطيران التي تعاوننا بشكل رائع وأقامت ورش عمل لموظفيها ولجميع المسؤولين لتظهر بلادنا بأفضل شكل ممكن".

وأكد "تم التنسيق مع كل خطوط الطيران، وترتيب وصول الحقائب مع الإجراءات البروتوكولية".

وتبدأ مراسم استقبال ضيوف الحفل يوم 8 ايريل وتستمر حتى مغارتهم البلاد بعد قرعة البطولة وورش العمل التالية لها.

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