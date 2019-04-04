  • الخميس 04 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:43 م
بحث متقدم
«الأحمر وهنداوي» راحة من تدريبات يد الزمالك

بعد الفوز على الأهلي.. يد الزمالك تتأهل لكأس العالم للأندية

توفيق عكاشة

توفيق عكاشة يكشف: هذا هو مصدر "صراع الأديان"

محمد سعفان وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة يكشف معلومة هامة عن زيادة الأجور

شباب الإخوان

صدى واسع لمبادرة الإخوان بالسجون.. وإشارات إيجابية لمقربين من السلطة

تركي ال الشيخ

الإثنين.. السعودية تعلن خليفة «تركي آل الشيخ»

الهام شاهين فى العراق

لهذا السبب.. سلفيون يفتحون النار على إلهام شاهين

الشيخ خالد الجندي

الجندي: لا يوجد طب نبوي والرسول مات مريضًا

وزير الدفاع عوض محمد بن عوف

بيان للجيش السودانى: استعدوا

الدكتور مصطفى الفقي

ثورة غضب وفدية من «الفقي» بسبب «سعد زغلول»

مبارك

بالصور.. أحدث ظهور لـ«مبارك» وزوجته ونجليه

وتخصيص صالة في مطار القاهرة لكأس الأمم

محمد فضل: استعدادات استثنائية لضيوف مصر في القرعة

الرياضة

امم افريقيا
امم افريقيا

هاني عبد الصبور

أخبار متعلقة
#

هذا موعد انتهاء أعمال الصيانة في ملاعب كأس أمم إفريقيا

#

فضل يكشف سر استبعاد ملعبي "أسوان" و "الجونة" من كأس الأمم

#

"معيط": مصر أصبحت واجهة للاستثمار في العامين الماضيين

#

معيط بجلسة مشتركة لوزراء مالية ومحافظي البنوك الأعضاء بصندوق النقد

مطار القاهرة

المصريون

امم افريقيا

حفل قرعة كأس أمم إفريقيا هو أول انطباع عن البطولة، ولأن الانطباع الأول يدوم فاللجنة المنظمة تعمل على استقبال مميز لضيوف مصر منذ لحظة الوصول لمطار القاهرة الدولي.

وكشف محمد فضل مدير اللجنة المنظمة لكأس أمم إفريقيا عن إنه تم تخصيص صالة 4 في مطار القاهرة الدولي لضيوف حفل سحب قرعة البطولة.

وأفصح فضل "لأول مرة يتم تخصيص صالة في المطار لبطولة من أجل رسم أفضل صورة لمصر في هذا الحدث الكبير".

وجاء ذلك بعد اجتماع مدير البطولة رفقة دكتور طارق كمال رئيس لجنة المراسم ودكتور جهاد عامر نائب رئيس اللجنة المنظمة مع اللواء أحمد جنينة رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.

وأكد فضل "اتفقنا على كافة التفاصيل. منذ لحظة وصول الضيف الكريم إلى بلادنا ليجد ممثلين عن اللجنة لتسهيل عملية الوصول ونقل الحقائب من أي صالة وصل إليها إلى الصالة المخصصة لكأس الأمم".

صالة كأس الأمم

وأضاف "كل الضيوف سيتلقون أفضل استقبال ممكن، استقبال يليق باسم مصر لكبار الزوار".

وأردف بأن جميع التفاصيل من إجراءات حصول الضيف على ختم الدخول وحتى خروجه من المطار تم الاهتمام بها بعناية كبيرة في الاجتماع".

وأثنى مدير البطولة على تعاون وزارتي الطيران والشباب في توفير مناخ مميز للزائرين لحضور الحفل.

وأفصح "أشكر مصر للطيران التي تعاوننا بشكل رائع وأقامت ورش عمل لموظفيها ولجميع المسؤولين لتظهر بلادنا بأفضل شكل ممكن".

وأكد "تم التنسيق مع كل خطوط الطيران، وترتيب وصول الحقائب مع الإجراءات البروتوكولية".

وتبدأ مراسم استقبال ضيوف الحفل يوم 8 ايريل وتستمر حتى مغارتهم البلاد بعد قرعة البطولة وورش العمل التالية لها.

Chat conversation end

Type a message ...


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بعد الفوز على الأهلي.. يد الزمالك تتأهل لكأس العالم للأندية
» ساندي تكشف سر علاقة الفستان الأصفر والطلاق
» محمد فضل: استعدادات استثنائية لضيوف مصر في القرعة
» ضبط أصحاب 18 مخبزًا بالبحيرة
» «السبسي» يكشف سبب انسحاب أمير قطر من القمة
» السوبر الأفريقي.. بث مباشر لمباراة الزمالك والأهلي
» تفجير انتحاري قرب قيادة الشرطة بالعاصمة الصومالية
» النصر يكتسح الرائد.. ويواصل تصدره للدوري السعودي
» زلزال بقوة 5.2 درجات يضرب تركيا
» الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا بإعدام ضابط اغتصب معتقلًا
» كواليس جلسة «لاسارتي» مع رباعي الأهلي

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • فجر

    04:19 ص

  • فجر

    04:21

  • شروق

    05:46

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات