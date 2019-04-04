جلسة طارئة لمجلس الأمن الجمعة حول ليبيا

04 أبريل 2019 - 10:50 م

يعتزم مجلس الأمن الدولي، عقد جلسة مشاورات عاجلة الجمعة، تتناول التطورات الميدانية الأخيرة في ليبيا، بحسب دبلوماسيين.



وقال الدبلوماسيون بالأمم المتحدة، لعدد من الصحفيين، إن الجلسة ستعقد بناءً على طلب تقدمت به بريطانيا.



ومن المتوقع أن تبدأ الجلسة في تمام الساعة الثالثة عصرا بالتوقيت المحلي لمدينة نيويورك، وفق المصادر ذاتها.

