بريطانيا تدعو لاجتماع طارئ لمجلس الأمن حول ليبيا

04 أبريل 2019 - 11:00 م

دعت بريطانيا، الخميس، إلى عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث التطورات الأخيرة في ليبيا.



وذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية، أنه "من المتوقع أن يعقد مجلس الأمن، الجمعة، لقاء مغلقا حول هذا الموضوع".



جاء ذلك عقب إطلاق خليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، الخميس، عملية عسكرية لاقتحام العاصمة طرابلس، قبيل 10 أيام من انطلاق مؤتمر الحوار الوطني الجامع، بمدينة غدامس (جنوب غرب)، تحت رعاية أممية، مما أثار استنكارا محليا ودوليا واسعا.

