» لافروف يعتزم بحث استئناف الرحلات الجوية مع مصر

04 أبريل 2019 - 11:30 م

يعتزم وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بحث استئناف الرحلات الجوية، بشكل كامل، بين بلاده ومصر، خلال زيارة عمل يستهلها، الجمعة، إلى البلد الأخير والأردن.



جاء ذلك في بيان صدر، الخميس، عن الخارجية الروسية، وفق قناة "روسيا اليوم" المحلية.



وقال البيان إن لافروف سيقوم بزيارة عمل إلى مصر والأردن، من الجمعة إلى الأحد، دون تحديد الحيز الزمني لزيارة كل بلد.



وأوضح أن زيارة لافروف لمصر تهدف لـ"مناقشة استئناف الرحلات بشكل كامل بين البلدين، والانتهاء من العمل المشترك للمتخصصين الأمنيين في مطاري الغردقة وشرم الشيخ".



ووفق المصدر نفسه، فإن الوزير الروسي سيلتقي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كما سيجري محادثات مع نظيره سامح شكري، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط.



وتوقفت حركة الملاحة الجوية بين البلدين إثر تفجير استهدف في أكتوبر/ تشرين أول 2015 طائرة تابعة لشركة روسية، بعيد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أسفر عن مصرع 224 شخصا، في تفجير تبنته "داعش".

