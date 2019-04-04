مقتل 3 عراقيين بانفجار سيارة مفخخة في الأنبار

04 أبريل 2019 - 11:40 م

قُتل 3 عراقيين، مساء الخميس، في انفجار سيارة مفخخة، بمحافظة الأنبار، غربي البلاد، حسب مصدر أمني.



وقال النقيب في شرطة الأنبار، أحمد الدليمي، للأناضول، إن سيارة مفخخة مركونة في منطقة عنازة جنوب الرطبة (310 كم غرب الرمادي مركز محافظة الأنبار)، انفجرت بينما كان 4 مدنيين يحاولون استقلالها.



وأضاف الدليمي أن 3 منهم قتلوا جراء الانفجار بينما أصيب الرابع بجروح، وتم نقله من قبل قوة أمنية إلى المستشفى لتلقي العلاج.



ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية على الفور، غير أن الدليمي اتهم مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي بالمسؤولية عن تفخيخ إطارات السيارة.

