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في إيلات..

خارجية الأردن تتابع إعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها

عرب وعالم

علم الأردن
علم الأردن

المصريون ووكالات

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، الخميس، أنها تتابع حادثة اعتداء إسرائيلي على أحد مواطنيها في مدينة إيلات.
ونقلت الخارجية عن متحدثها سفيان القضاة، في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، إن "الوزارة تتابع بشكل حثيث حادثة تعرض أحد المواطنين الأردنيين العاملين في إيلات، للاعتداء من قبل مواطن إسرائيلي".
وأضاف أن "الوزارة تتواصل من خلال سفارتنا في تل أبيب، مع السلطات الإسرائيلية المختصة للوقوف على تطورات الحادثة وأسبابها ومتابعة مجريات التحقيقات التي تجريها السلطات الأمنية والقضائية المختصة".
وأوضح "القضاة"، أن "سفارتنا في تل أبيب تتابع حالة المواطن الصحية، وأكدت فوراً على الجهات الرسمية الإسرائيلية ضرورة أن يحظى المواطن الأردني بالرعاية الصحية اللازمة والضرورية، وتقديم ما يمكن من مساعدة له".
واستدرك "كما قامت (السفارة الأردنية) بإيفاد القنصل (لم تذكر اسمه) إلى المستشفى للاطمئنان على صحة المواطن ومتابعة التحقيقات بصورة مباشرة".
ونوه القضاة،بأن "المواطن الأردني موجود حاليا في أحد مستشفيات مدينة بئر السبع، حيث يتلقى العلاج، وحالته بحمد الله كما تشير المعلومات الأولية مستقرة ولا تدعو للقلق".
ولفت البيان، إلى أن الخارجية الإسرائيلية أبلغت السفير الأردني أن المعتدي اعترف بفعلته ويجري إعداد لائحة اتهام بحقه لتقديمه للمحاكمة حال الانتهاء من التحقيق معه. 

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