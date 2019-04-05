شاهد: أصغر مأذونة في مصر.. هذا ما قالته

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مأذونة
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عرض برنامج «كلام بنات» عبر فضائية TeN، تقرير عن وفاء قطب من محافظة الإسماعيلية أصغر مأذونة في مصر.
وقالت «قطب» في تصريحات للبرنامج إن الفكرة جاءت إليها منذ 2008 بعد تعيين مدام أمل سليمان أول مأذونة بمصر، وأنه بعد وفاة مأذون منطقتها قررت التقدم بأوراق ترشحها لمحكمة الإسماعيلية لشؤون الأسرة ومن بين 32 مرشح رجل، الناس تقبلتني وأحبتني وبقى لي شعبية ومكانة كبيرة.
أمل قطب لا يقتصر عملها على إجراءات الطلاق والزواج فقط، ولكنها تعقد دورات وندوات توعوية للشباب المقبل على الزواج ويتم الاستعانة بها في الأفراح لرسم البسمة على وجوه الحاضرين.


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