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"حواس" يكشف:

أغرب موقف حدث لأمريكية مع توت عنخ آمون

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سر لعنة مقبرة توت عنخ آمون
سر لعنة مقبرة توت عنخ آمون

المصريون ـ متابعات

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علّق الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، على معرض الملك توت عنخ آمون المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، موضحًا أنه تم بيع أكثر من 173 ألف تذكرة بمجرد وصول المعرض، وفي اليوم التالي زاد العدد لـ180 ألفًا.
وأوضح حواس، خلال حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم"، المذاع عبر قناة "cbc"، اليوم الخميس، أن آخر تواجد للمعرض في فرنسا كان منذ 50 عامًا، خرج خلاله 55 قطعة من أندر القطع الأثرية، مضيفًا: "طلع التابوت والقناع الذهبي.. قطع لو طلعناها دلوقت ترج الدنيا كلها".
وتابع أن القناع الذهبي للملك توت عنخ أمون يعد أهم قطعة أثرية في العالم، وعندما كان معروضًا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، رأته سيدة أمريكية سقطت مغشيًا عليها بسببه، موضحًا أنها بعدما أفاقت من الغيبوبة وسُئلت عن السبب، قالت إنها لم تستطع الوقوف أمام أجمل شخصين في الدنيا؛ الممثل الشهير كاري غرانت وتوت عنخ أمون، لافتًا إلى أن "غرانت" كان يشاهد قناع توت عنخ أمون في الوقت ذاته، وعندما رأتهما السيدة صاحبة الواقعة سويًا لم تتحمل الموقف، وسقطت أرضًا.
جدير بالذكر أن الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، ووزير الثقافة الفرنسى فرانك ريستيير، افتتحا مؤخرًا معرض الملك توت عنخ آمون في محطته الثانية تحت عنوان "توت عنخ آمون.. كنوز الفرعون" المقام بالعاصمة الفرنسية باريس، والذي يستمر حتى منتصف سبتمبر المقبل.


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