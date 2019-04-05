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مساعد وزير الداخلية يكشف معلومة خطيرة عن "التوك توك"

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المصريون ـ متابعات

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هذا ما قاله وزير المالية عن استيراد "التوك توك"

قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، إن التوك توك دخل مصر بدون موافقة وزارة الداخلية.
وأضاف "قريطم"، خلال حواره مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامجها "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء اليوم الخميس، أن هناك طفرة بدأت منذ عام لمحاولة ترخيص التوك توك، مشيرًا إلى أنه تم ترخيص 265 ألف توك توك، لافتًا إلى أن هذا العدد قليل جدًا.
وأوضح أنه يوجد أكثر من مليون أو مليون ونصف توك توك في مصر، معلقًا: "كفاية تكاتك كده"، لافتًا إلى أن القانون يمنع سير التكاتك في عواصم المحافظات.
وشدد مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة الأسبق، على أنه يجب أن يكون للتكاتك مواقف، وأن يتم دراسة العرض والطلب للتوك توك في المناطق المختلفة.

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