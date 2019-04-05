استاذة سموم تكشف معلومة خطيرة عن كريمات الحلاقة للرجال

05 أبريل 2019 - 01:00 ص

كشفت الدكتورة شيرين غالب، استاذ الطب الشرعي والسموم بجامعة القاهرة، عن أن مادة "الفثالات" تتواجدة في البلاستيك، وبعض كريمات الحلاقة، وتعمل على تقليل الخصوبة بالنسبة للرجل أو للمرأة على حد سواء.



وأضافت "غالب"، خلال حواره ببرنامج "الحكيم في بيتك"، المذاع على فضائية "cbc"، مساء الخميس، أن هذه المادة تؤثر على الجنين، وهناك علاقة بينها وبين الطفل الذي لديه فرد في الحركة ونقص في الانتباه، خلاف أنها مادة مسرطنة.



وأشارت إلى أنه لا علاقة بين سعر الماركة والمواد التي تحتوي على مواد مسرطنة، مشيرة إلى أن هناك ماركات مصرية رخيصة ولا يوجد بها مثل هذه المواد المسرطنة.

