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ترامب: "قريبون جداً" من التوصل إلى اتّفاق تجاري مع بكين

عرب وعالم

ترامب
ترامب

المصريون ووكالات

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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة والصين باتتا قريبتين جداً من التوصّل إلى اتّفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.
وقال ترامب لصحفيين قبيل لقائه نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، كبير المفاوضين الصينيين مع الولايات المتحدة في هذا الملف، "نحن قريبون جداً من توقيع اتّفاق".

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