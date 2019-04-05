ترامب: "قريبون جداً" من التوصل إلى اتّفاق تجاري مع بكين

05 أبريل 2019 - 01:10 ص

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أنّ الولايات المتّحدة والصين باتتا قريبتين جداً من التوصّل إلى اتّفاق ينهي الحرب التجارية بينهما.

