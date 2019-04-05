تفاصيل ذبح صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بالوراق

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كشفت تحقيقات المباحث ، تفاصيل قتل صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بمنطقة الوراق.

وبينت التحقيقات أن المتهمة الرئيسية " سمية"، استدرجت المجني عليه لشقتها لتسليمه مبلغ مالي كان طلبه منها، بعد ابتزازها بفضح علاقتهما الغير شرعية، وإدعائه بحيازته صورا وفيديوهات جنسية لها صحبته.

وأوضحت التحقيقات، أنه يوم الجريمة بعد وصول المجني عليه "الكومي"، لشقتها، كان في انتظاره عشيقته وزوجها، وبمجرد وصوله تعدت "سمية" عليه بالضرب بسكين، محدثة إصابته بجرح ذبحي بالرقبة، ثم تعدي عليه زوجها، محدثا إصابته بعده طعنات متفرقة بالجسم، حتي اسقطاه قتيلا، وبعدها استعانت بشقيقتها لمساعدتهما في جريمتهما.

وواصلت التحقيقات، أن المتهمين فصلوا رأس المجني عليه عن جسده، ووضعوا رأسه داخل حقيبة، وباقي الجسد والحقيبة داخل كرتونة كبيرة الحجم، وهربوا إلى محافظة سوهاج، خوفا من إكتشاف امرهم وفضح الجريمة، تاركين الجثة داخل الشقة.

وكانت التحريات قد افادت بأن المجني عليه يدعى أحمد الكومي، في العقد الثالث من عمره، صاحب سوبر ماركت، وأنه متزوج، وحررت زوجته محضرا بتغيبه بقسم شرطة الوراق.

كما توصلت التحريات، إلى أن المتهمة الرئيسية في الواقعة تدعى "سمية"، متزوجة، وعلى علاقة غير شرعية بالمجني عليه، وفي الفترة الأخيرة كان يبتزها، وهددها بفضح علاقتهما.

وأوضحت التحريات أن المتهمة صارحت زوجها بعلاقتها الغير شرعية بالمجني عليه، وقررا التخلص منه خشية من فضح علاقتها به، وعلى إثر ذلك إستعانا بشقيقها للتخلص من عشيقها، ويوم الجريمة استدرجته للشقة سكنها المعثور على جثته داخلها، وقامت هي وشقيقها وزوجها بالتعدي عليه بالضرب، وذبحه، حتى سقط قتيلا، ثم فرا هاربين.

وبإعداد مأمورية مكبرة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن سوهاج، تمكنت القوات من القبض عليها، وزوجها، وتبين هروب شقيقها لمحافظة أخري، وعدم ذهابه صحبتها لمحافظة سوهاج.


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