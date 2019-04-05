أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

05 أبريل 2019 - 09:13 ص

يقدم موقع "المصريون" لقرائه الكرام خدمة لرصد سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك خلال تعاملات اليوم الجمعة 5 إبريل.



وسجّلت العملة الخضراء 17.27 جنيه للشراء، و17.37 جنيه للبيع في البنك المركزي.