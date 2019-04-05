  • الجمعة 05 أبريل 2019
  • بتوقيت مصر10:23 ص
بحث متقدم
ضياء رشوان

7 قرارات هامة لمجلس "الصحفيين" بأول اجتماع

زمالك

الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب

مقتل 100 من القوات الأفغانية في كمين لـ«طالبان»

مقتل العشرات من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان

زاهي حواس

"حواس" يفجر مفاجأة بشأن سيدنا يوسف

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات

فلاشة تفضح العلاقة الجنسية بين سائق وقريبته بالشيخ ايد

ابو الفتوح

الحكم في طعن أبو الفتوح وآخرين لإدراجهم على قوائم الإرهاب

الدولار

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري

يحاول ذبح شاب بالفيوم

تفاصيل ذبح صاحب سوبر ماركت داخل شقة عشيقته بالوراق

مديرة دار ايتام

سر بكاء مديرة دار أيتام على الهواء

حلاقة الذقن

استاذة سموم تكشف معلومة خطيرة عن كريمات الحلاقة للرجال

فلاشة تفضح العلاقة الجنسية بين سائق وقريبته بالشيخ ايد

قضايا وحوادث

سقوط أكبر شبكة دعارة يديرها مسؤولون مع فنانات
ارشيفية

أحمد الشربينى

أخبار متعلقة
#

روندا تنسق مع مصر لتنظيف وحماية نهر النيل

#

إحالة سائق زوجة الأسطورة للمحاكمة العاجلة

#

البنتاجون: العلاقات العسكرية مع السعودية بيد "ترامب"

#

طول أصابع اليد يكشف عن ميولك الجنسية

الخيانة الزوجية

العلاقات المحرمة

مقاطع جنسية

سلم سائق الأجهزة الأمنية فلاشة تحتوى على مقاطع جنسية له مع عاملة، وتحفظ رجال المباحث عليها.

واعترف المتهم بممارسة الرزيلة مع عاملة لمدة 9 أشهر منذ أن حضرت للإقامة بمسكنه، لارتباطها بعلاقة قرابة بزوجته، حيث مارس معها الرذيلة برغبتها.

ومن جانبها ذكرت العاملة أن المتهم بدأ فى مساومتها وابتزازها بمقاطع الفيديو وتهديدها بها، لرغبتها فى إنهاء العلاقة بينهما، ومحاولته إجبارها على ممارسة الرذيلة مقابل عدم نشر مقاطع الفيديو عبر شبكة الإنترنت، وأنها تقدمت ببلاغ لقسم شرطة الشيخ زايد، بعد ماسومة المتهم لها.

وبإحالة المتهم إلى النيابة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، كما أخلت سبيل العاملة، وباشرت التحقيق.

تلقى العميد عمرو حافظ مأمور قسم شرطة ثان الشيخ زايد، بلاغا من عاملة، اتهمت فيه سائق بتصويرها فى أوضاع مخلة، وتهديدها بمقاطع الفيديو لإجبارها على استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الخلافة.. والإفاقة من الغيبوبة!

محمود سلطان

الغرور الإسرائيلي

فراج إسماعيل

الحكومة.. ومصاصو الدماء!

حسام فتحي

دلالات اعتراف ترامب بسيادة إسرائيلية على الجولان

د. عبد الآخر حماد

جاســـــــيندا

د. هشام الحمامي

صحيح البخاري والحضارة الإسلامية

ياسر أنور
شارك معنا

اخترنا لك

» بالأرقام.. "الصحفيين" ترفع المعاشات بداية من يوليو
» مقتل العشرات من القوات الأفغانية في هجوم لطالبان
» الزمالك يخوض أول مران له بالمغرب
» استئناف داليا البحيرى على حكم حبسها بالتهرب الضريبى
» "الصوت والضوء" بالاهرامات تحتفل بيوم اليتيم
» "الجزار" يعلن بدأ تنفيذ برنامج للصرف الصحى بالريف
» سيولة مرورية بشوارع القاهرة والجيزة
» رأيت أنني مقبل على امتحانات الثانوية العامة
» خبير فى جراحة المخ والأعصاب بالمركز الطبى العالمى
» حقيقة ولادة طفل برأسين في أسيوط
» أغرب موقف حدث لأمريكية مع توت عنخ آمون

استطلاع رأي

هل تستحق رئيسة وزراء نيوزلندا جائزة نوبل؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    04:19

  • شروق

    05:44

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:36

  • مغرب

    18:21

  • عشاء

    19:51

من الى
معرض الزهور السنوي بحديقة الأورمان
تعبيرية
أرشيفية - تسول
صورة أرشيفية للمزارعين
تعدد الزوجات