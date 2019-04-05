» بالأرقام.. "الصحفيين" ترفع المعاشات بداية من يوليو

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الحياة السياسية

نقابة الصحفيين
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متابعات- عمرو محمد

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أرجأ مجلس نقابة الصحفيين برئاسة النقيب ضياء رشوان، خلال أول اجتماع له، تشكيل هيئة المكتب إلى الاجتماع المقبل، وذلك لاستكمال المشاورات بين أعضاء المجلس.

كما قرر المجلس زيادة المعاشات بواقع 300 جنيه بداية من شهر يوليو المقبل، ليصبح 1750 جنيها، وكذلك فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج لمدة أسبوعين.

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أصدر قرارا فور توليه منصب النقيب، باستمرار محمد شبانة، قائما بأعمال أمين الصندوق، وخالد ميرى، وكيل أول النقابة، لتيسير أمور النقابة وشئون الأعضاء، عقب انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء مجلس النقابة.


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